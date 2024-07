Ona je za njega premija: Aleks šokirana aferom Jelene sa Rajačićem, osudila Ivana zbog odnosa sa decom! (VIDEO)

Iznenađena!

U toku je specijalna emisija sa Dušicom Jakovljević. Njen gost je pobednica Zadruge 6 Aleksandra Nikolić. Ona je prokomentarisala aferu Jelene Ilić sa Urošem Rajačićem, koja je sinoć počela da drma Belu kuću, te oplela po Ivanu Marinkoviću zbog nemarnosti prema svojoj deci.

-Velika se prašina digla oko afere koju je pokrenula Stefani a tiče se flertovanja i intimnih odnosa Jelene sa Rajačićem. Kažu da je bilo i oralnog zadovoljavanja ali u zatvoru -rekla je Dušica.

-Iskreno ne verujem u to, Jelena je premija za Ivana i mnogo bolje izgleda od njega, ja zaista nisam ispratila ni jedan klip gde se Jelena i Rajačić domunđavaju da bih mogla da posumnjam. Ja sam videla da je Ivan počeo da pije ponovo a prošle sezone nije pio, možda je primetio neke stvari pa je ponovo lek našao u alkoholu. Čudno mi je da je Bojana tako neđto izrekla ako im je prijatelj znači da tu ima nečega. Mislim da oni neće dozvoliti da se rastave pred kamerama -rekla je Aleks.

Svašta se dešava u poslednjoj nedelji, da li je moguće da se rastave? -pitala je Dušica.

-Neće oni sebi to dopustiti, izdržaće do kraja, ja sam mislila da su skladan par i znam koliko mi je pričao hvalospeve o njoj, slala mu je uvek što joj je potrebno ali sam se zaista šokirala. Mada što bi bili u šoku, to se dešava i napolju i svuda. Ja sam samo šokirana što on ne viđa svoju decu koja su jedino na svetu, meni to pokazuje kakav je čovek i stvarno me je razočarao -rekla je Aleks.

Autor: Nemanja Šolaja