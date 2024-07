Savetnici!

Jelena Ilić i Lejdi Di pokušali su da objasne Anđeli Šparavalo kakve greške je pravila sa porodicom , kao i da nije svaka reklama, dobra reklama.

-Jel si ti sigurna da si ti sa 20 godina totalno sigurna da voliš žene i da ti je to za ceo život? Ja mislim da si ti mnogo nestabilna i da si se samo vezala za osobu koju napolju ne bi ni pogledala -rekla je Jelena.

-Nikad se ne zna možda mi i ostanemo zajedno napolju -rekla je Anđela.

-Ja sam sigurna da će samo Milica i Terza da ostanu napolju zajedno zbog deteta -rekla je Lejdi.

-Ni Bojana mi nije jasan lik, ona priča da nisi njen tip žene i da nisi njen izbor, kao i da ne može da kaže da te voli a opet se izgleda ograđuje od tvojih postupaka. Na osnovu svega ona je i dalje sa tobom i znači da te sigurno voli -rekla je Jelena.

-Takođe se kajem što sam pričala neke stvari o porodici, a za žensko ženski odnos se ne kajem -rekla je Anđela.

-Možda bi i mene fras strefio da tako moje dete bude sa istim polom -rekla je Lejdi.

-Njima samo to smeta i nikad ne žele da priznaju to. To je najveći problem, nisu druge stvari -rekla je Anđela.

-Moraš da znaš da svaka reklama nije dorba reklama i da ti ovo sve nije trebalo -rekla je Lejdi.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja