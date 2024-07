Šok!

Nakon što je videla svoje uspomene, Anita Stanojlović se prisetila svog odrastanja, a potom i svog učešća u Eliti, kao i ljunavnih odnosa koje je imala.

- Anita, kako reaguješ na ljubav sa Matorom? - upitao je Darko.

- Ona je moja najveća greška. Da mogu, obrisala bih taj deo života. Iskreno, dva dana sam uplakana jer sam se nervirala zbog uspomena. Na greškama se uči, a ja sam pored Anđela shvatila da sam grešila - kazala je Anita.

- Na videu si rekla da ni petorica muškaraca ne mogu da zamene jednu Matoru - kazao je Darko.

- Da, jer me je tada kupila tom pažnjom. Ona je navikla da devojke kupuje hranom i šažnjom, a prijatelje skupocenim stvarima - istakla je Anita.

- Njen život pre mene je njena stvar. Ona se vodila time da proba svašta u životu i shvatila je kolika je to greška. Valjda će iz svega toga shvatiti da nikada više ne treba da radi stvari zbog kojih će se kajati - kazao je Anđelo.

- Ne kajem zbog svadbe. Sama sam organizovala to venčanje, koje je prelepo izgledalo. Nemam šta preterano da dodajem. Čak i da sam grešila u emotivnim odnosima, niko mi ostao dužan nije. Nikog nisam terala da radi nešto što ne treba. Smatram da nisam njen blam i to je tako. Zavolela sam je i to je tako - kazala je Matora.

- Katastrofa je šta Anita radi i na koji naćin degradira Matoru. Ona se prema Anitinom detetu ophodila prelepo, bila je uvek tu za nju, a ona bez razloga govri da ne može očima da je gleda. Verujem da je Matora bila jako privržena Aniti i njenom detetu - kazala je Bojana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.