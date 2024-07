Skamenila se: Anita probudila sumnju učesnicima da je u blagoslovenom stanju, Matora se umalo rasplakala!

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' voditelj Milan Milošević postavio je Jovani Tomić Matoroj.

- Šta vidiš kad pogledaš Anitu? - glasilo je pitanje.

- Ne mislim više ništa, stvarno. Ne gledam je, ne zanima me i to je stvarno tako - kazala je Matora.

- Ne zanima me šta ona vidi kada me pogleda, ali je činjenica da me stalno gleda - rekla je Anita.

- Nervozno deluješ - dodala je Matora.

- To su sad sve hormoni, do toga je - kazala je Anita.

- Anita, ti si možda trudna?! Videćemo - dodao je voditelj.

- Stanislave, bio si jako veseo na svadbi, igrao si kolo i bio si opušten. Da li to znači da ti Mionina blizina prija? - glasilo je pitanje.

- Meni je zadatak svaki isti, gledao sam samo da ga ispoštujem - kazao je Stanislav.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Snežana Zindović