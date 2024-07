Ozbiljna sramota i blam: Milica se gnuša Terzinih ljubljenja sa devojkama, on otkrio da se kaje zbog svega! (VIDEO)

Buran život!

U toku je emisija ''Gledanje uspomena'', a sledeći klip bio je za Borislava Terzića Terzu.

On je gledao svoje slike sa porodicom, sukobe sa brojnim ukućanima, ljubljenje sa raznim devojkama u rijalitiju, kao i odnos sa svojom izabranicom Milicom Veličković.

Detaljnije pogledajte OVDE i OVDE.

Koji ološ brate, nije mi dobro kad vidim kako se ophodio prema meni -rekla je Milica.

Ja opet plače,. Šta je bilo, bilo je. Najbitnije je da smo se smirili, užasan sam bio i kajem se mnogih stvari koje sam uradio. Uradio sam sve jer sam bio psihički jako loše, na svaki način sam pokušavao da je povredim ali eto volimo se i nije prešla preko toga, blam me je mnogih stvari ovde. Na primer žvalavljenje sa Miljanom. Ja sam rekao da neću biti ni sa jednom devojkom ovde ali nisam računao da ću da se zaljubim u nju. Drago mi je što sam se promenio, baš se kajem i sramota me, žao mi je što gleda sve ovo. Nisam znao da će da zatrudni i da će mi se okrenuti život za 360 stepeni, nadam se da će biti još bolje napolju. Najbitnije je da se skućimo i to je to -rekao je Terza.

Iskreno blam me je svega ovoga, ozbiljna sramota, ja čast i moral, velika gromada. Kad mi je pušten moj klip nije mi bio blam moje porodice, jako me je sramota, lakše mi je da sam ispala sinoć negp što gledam ovu sramotu. Imam ja stvari za koje me je blam ali nije ekranizovano da se žvalim sa ku*vama iz Slovenije -rekla je Milica.

Ti si me takvog prihvatila i šta sad, malo mi je ovo bezveze sad da spominješ -rekao je Terza.

Nije meni bitno sa Miljanom i ostalima, nego ovo što je bilo sa Tamarom i Sarom i to mu nikada neću oprostiti. Klip celopkupan je blam -rekla je Milica-

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja