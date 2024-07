Skandal!

Voditeljka Ana Radulović nastavila je razgovor o Jeleni Marinković i Urošu Rajačiću sa gostima: Lazarom Čolićem Zolom, Slađom Bošković, Žanom Omniom, Jovanom Cvijanović i sveže izbačenom Stefani Grujić.

- Da, ja ovu priču znam napamet, kakvu kosu je imao kada je bio mali. Što se tiče Jece, ona tu zavodi kenjkavim glasom, jasno mi je da želi njegov polni organ. A što se tiče njega, on glumi tu neko ludilo, on je izjavio da želi da pređe Milenu Kačavendu, ne znam zašto, očigledno što je ne voli i što joj vređa mamu koja joj nije živa. Videćemo kako će se pokazati napolju. Ja moram da obećam ovako javno, ja ću da im dam ključ od svog stana, besplatno - rekla je Jovana.

- Znaš kako, slažem se s Jovanom što se tiče nekih stvari, ali očigledno je on i nju odradio. U tebi kao da radi sujeta - rekao je Zola.

- Nismo on i ja tema, sada su tema Jelena i on. Pričala mi je da joj dam broj od jednog duhovnika, koji čita te molitve, da postanu ona i Ivan roditelji i to mi se ne uklapa sa tim i ova priča da si se udata valjala i da te je dr**o dečko - rekla je Jovana.

- Uroš je često imao sukobe sa ženama, zašto - pitala je Ana.

- To je dečko koji ima traume iz detinjstva, ja to neću da pričam, neću ga izdati, neka o tome on priča. Meni je ovo jezivo i jadno - rekla je Jovana.

- Prihvatila sam izvinjenje, razumem ga. Šest godina, on je stalno pričao da mu je Jelena najvernija. Jelena me je zvala kod njih da dođem na ručak, zamisli da sam prećutala i odem na ručak u njihov stan i kao zezamo se, družimo se a znam sve to - rekla je Stefani.

- Uroš je pričao Ivanu da je ona htela Ivana da laže i da je htela da ga laže da će biti kod kume i da će se par puta videti sa Urošem - rekla je Jovana.

- Njen plan je bio da ode kao kod kume par dana i da se tako viđa sa Urošem - rekla je Stefani.

- Ja sam tada skakala na malog Uroša da bi odbranila svog Uroša, on se vratio iz zatvora, pitala ga šta je bilo, rekao mi je da nije ništa, pa smo imali se*s posle toga. Nakon toga smo se on i ja posvađali, ona nas je razdvajala i rekla mi da ne dozvolim da me ponižava i on joj je rekao: "nemoj ti da je savetuješ, ti bolje ćuti" - rekla je Jovana.

- On je gajio neke simpatije prema tebi kada je ušao - rekla je voditeljka.

- Da, to je bilo u Odabranima kada je pokušao da me poljubi, ja sam to rekla Munji, pa su se kezili zajedno. On i ja smo posle toga upali u veliki sukob. On je rekao da ima plan da skine Teodoru Delić Bebici, kako bi bio visoko plasiran - rekla je Stefani.

- Pa da, rekao je Teodori da ima lep ten i delfinsku kožu, da, da - rekla je Jovana.

