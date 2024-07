Ovo joj nije prvi put: Anđelo uveren da je Jelena varala Ivana i ranije, dao svoj sud o opstanku sa Rajačićem! (VIDEO)

Nije mu nimalo žao!

U toku je emisija ''Finalno izbacivanje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem, a njegov sledeći sagovornik u šiša baru je Anđelo Ranković. Progovorio je o ljubavnom trouglu Ivana, Jelene Marinković i Uroša Rajačića.

- Šta misliš, šta se desilo sa Jelenom - pitao je Milan.

- Nemam neko sažaljenje za Ivana. Pričao je kako smo mi fejk, ali između njih nema hemije i strasti. Ne moraju da imaju odnose, ali vidi se nega i pažanja. Meni ovo nije iznenađujuće jer o Jeleni imam jako loše mišljenje. Postoji razlika u godinama, ali oni žive potpuno drugačije. Ona je mlada duhom i željna provoda, a on je mrcina, misli da je najpametniji. Ovo Jeleni nije prvi put da vara Ivana. Jedino me je iznenadilo što se to ovde desilo. Rekli su da im je brak bio rutina, što ne treba tako. Sad se pokazalo šta je fejk - rekao je Anđelo.

- Šta misliš, da li će ona opstati sa Urošem? Ivan pokušava da joj ogadi Uroša - upitao je Milan.

- To su jako loši ljudi, ne mogu da prihvate poraz. Ne mogu da prihvate da je neko srećniji trenutno. Isto što radi ivan, radila je i Matora. Stalno hoće da ispadne neki jadnik, koji nije primetio sve ovo. Hoće da joj dokaže na silu da Uroš nije jak muškarac, koji će stati uz nju. Uroš i ona neće opstati. On se upetljao tu, dopada mu se, a ponašaju se kao dva tinejdžera - rekao je Ranković.

- Šta kažeš za Bojanu, ona je ćutala sve vreme - pitao je voditelj.

- Čuo sam da je znala još ranije, nego im je tad prvi put rekla, kad su bili ispred nje. O Bojani imam otpočetka jako loše mišljenje. Bojana je konstantno ponižavala Anđelu. Želela je da pobegne iz odnosa, kako bi ispalo da je Anđela psihopata proganja. Bojana je samo čekala kraj i postavila tako neko pitanje u igri jer zna da se Anđela ne snalazi. Željna je da bude pitana i da bude u temi. Njihov raskid biće napolju - završio je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković