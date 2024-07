Treba da se pomiri s tim: Mića smatra da je Ivan izgubio dostojanstvo, smatra da je Rajačić predmet ruganja! (VIDEO)

Što na um, to na drum!

U toku je emisija ''Finalno izbacivanje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem, a njegov sledeći sagovornik u šiša baru je Lepi Mića. Izeo je svoje mišljenje o aferi Jelene Marinković i Uroša Rajačića.

- Koga drugog da pozovem, da popričamo objektivno i realno - rekao je Milan.

- Ove godine svašta se dešava, ovo je šlag na tortu. Ovo je njeno spasenje, njemu priča ide u prilog, stisla ga j*jca. Mora da stane iza toga, ona je udata žena. Veza se desi, emocija se desi - rekao je Mića.

- Kako ti Ivan deluje - pitao je Milošević.

- Nema dostojanstvo, naziva je ološem i iznosi prljav veš, to je jako ružno. Ona je njegov izbor, kakva god da je. Treba da se pomiri s tim što je uradila i da je dostojanstveno isprati iz života. Ona neće sad da uđe u vezu, a to je mala maca naspram onoga što je uradia. On se kao nešto boji, igra neke igre. Ušli su kao bračni par, a ovo je sad ozbiljan blam. Brak je kao bazen, menjaš hlor, vodu, paziš koga primaš na bazen. On je nju branio, svima nam j*bao majku, a sad ispade drugačije. Rajačić je sprdnja, devojke se sprdaju s njim. On je sad za Jelenu Posejdon. Sve što su Ivan i Jelena predstavili, bila je laž - kazao je Mića.

- U kakvoj će priči biti Miona i Ša - pitao je voditelj.

- Ni u kakvoj. Kad Miona vidi svog mamu, tatu i babu, to je gotovo. Kad dođe kući, više nikad mu se neće javiti. Kad Ša uđe u vezu, smatra da mu je devojka privatno vlasništvo. On se pogubio, ali izubila se i ona. Život im se dešava na 15 metara. Meni je ta svadva ogledalo cele priče. Ovo sa Majom je samo gluma. Uvek kad spominje nešto, on spominje Mionu. Neće proći ni 20 dana od izlaska, ali Miona i Stanislav stupiće u neki kontakt. Meni je Maje žao, ona samu sebe kanali - kazao je Mića.

- Koji par će opstati napolju - pitao je Milan.

- Bora i Milica, ona je jako inteligentna devojka i drži vodu kako treba, Realno razmišlja o svemu i oni govore sve realno - završio je Mića.

Autor: Iva Stanković