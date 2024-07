Izveo je Anitu na pravi put: Uroš otkrio koliko se divi Anđelu, Mića pozvao Baju Malog Knindžu da organizuje glasanje za njega! (VIDEO)

Otkrili svoj stav!

Naredni na redu da otrkije koga vidi kao pobednika Elite, bio je Borislav Terzić Terza.

- Naravno da bih voleo da Milica pobedi, jer čekamo dete. Voleo bih da sredimo naš stančić, u kom ona živi. Bilo bi mi drago da bude tako. Hvala svima i koji glasaju za nas svakog dana - kazao je Terza.

- Navijam za Anitu, Anđela i Aneli, ali ako moram da izdvojim, neka onda to bude Anđelo - kazala je Slađa.

- Anđelo zaslužuje da bude pobednik. Izveo je Anitu da pravi put. S njim znate uvek na čemu ste, ja to istinski cenim.Bio je tu uvek za mene. Ne bi mi bilo krivo ni Anita da pobedi, jer se pokazala kao kvalitetna osoba, što i jeste - kazao je Uroš.

- Opet ste svi omašili temu. Ovde je reč o tome ko je zaslužio da pobedi. Jedno je koga volite, a drugo ko je zaslužio da pobedi. Ovo jeste jedna zaimljiva tema, jako. Moram da kažem želim da glasate za mene, pre svega. Nadam se da me čuju ljudi iz Amerike. Samo glasajte za mene. Moji prijatelji, svi za mene glasajte. Moji prijatelji koji su odrasli na Romanii, neka glasau za mene, sve konobare neka glasaju. Pozdrav za Baju Malog Knindžu da glasa za mene. Jedini sam ispoštovao tvoj koncert na Tašu. Dok se vi budete baškarili na Baliju, ja ću pare trošiti po našoj lepoj Srbiji, jer je volim više od svega. Vraćam se muzici. Pevaću iz duše, a ako mi to ne uspe, biću konobar. Telefone u ruke, novac u džep i lagano glasajte za mene. Sa šezdeset godina izgledam kao radijator. Moje žile po rukama su jasa pokazatelj koliko sam jak, a vi koji ste od mene plađi po tri decenije, pokazali ste da ste u goroj formi. Ne bih da vam nabijam komplekse. E sad, ovo je moje mišljenje, a sad ću da kažem ko treba da pobedi. Mislim da to treba da bude jedna osoba, koja će ako Bog da biti srećna s nekim koga najviše voli. Prošle godine nije poštovala majku, ni svoju braću, dok je sad pokazala da je promenila svoje ponašanje na bolje. Reč je o Aniti. Jedva čekam da vidim svoje prijatelje i da odem sa njima nakon finala na žurku. U ponedeljak bih da odem do banke, po skromnu svotu, jer sam i ja skroman čovek, da se razumemo. Ja sam spreman da naredne godine budem na selu i posvetim se pisanju njiga - kazao je Mića.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.