I mi starlete smo poštene žene: Slađa ponosna što je još jednu sezonu sačuvala svoju blindu! (VIDEO)

Takmičari ne prestaju da iznenađuju!

Voditelj Darko Tanasijević danas je ušao u Belu kuću, a takmičari će morati da objasne zbog čega oni zaslužuju da pobede u najgledanijem rijalitiju u regionu.

Reč je dobio Marko Janjušević Januš.

- Zato što sam ovakav, ne bih puno da pričam. Ja sam svoje vreme iskoristi. Više nikad ne bih bio u ljubavnom odnosu. Nikad se ne bih menjao ovo sam ja. Kod mene su sve zavoleli, ljudi gledaju mene već šest godina - rekao je Jasnjuš.

Nakon njega obratila se Slađa Lazić.

- Ja sam izdominirala i prošle godine. "Zadruga 6" mi je donela mnogo lepih stvarti, ali i Elita. Ja sam uvek bila ko me voli voli, a ko ne voli džaba se nervira. Ravnodušnih nema, nema osobe koja mene ne primeti. Nije mi spala blinda. Ja sam rekla da želim da postanem starleta, pa devojke koje se oblače slobodnije i ne nose donji veš i brus, vređali su me najstašnije. Ja sam pokidala sezonu i dokazala sam da smo i mi starlete poštenje i da možemo bez s*ksa da izdržimo. Samo dva puta sam plakala. Ja sam prva stavila Stanislava i Mionu, a prethodne vođu nisu smele. Meni je gledanost bila najbitnija, pa neka me sad vrate jer ja neću kući. Ako me podginu ja neću da idem, sakrivam se ovde - govorila je Slađa.

Autor: A. N.