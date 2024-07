Bukti rat: Uroš smatra da je Stanislav klasa koju Ša ne može da dostigne, Aleksić ga optužio da gaji emocije prema njemu! (VIDEO)

Haos!

Uroš Stanić zauzeo je 13. mesto nakon preseka, a nakon što je došao u studio gde ga je sačekala voditeljka Dušica Jakovljević, pokušao je da ga zagrli Nenad Aleksić Ša s kojim je u svađi, te je došlo do novog sukoba.

- Nema potrebe da me grli ovaj Ša, to je jedno ljudsko dno. Ponosan sam jer su me podržale Mionina majka i baka. Stansilavv je za njega gospodin - kazao je Uroš.

- Nisam imao lošu nameru, ali očigledno je Uroš zaljubljen u mene, pa ovako pokazuje ljubav - dodao je Ša.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.