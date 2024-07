Ona nije krpa da njom briše pod: Taki brizalno izvređao Stanislava, pa ušao u klinč sa Sitom Ahmić! Leti perje na sve strane! (VIDEO)

Turbulentno!

Maja Marinković zauzela je 7. mesto, nakon čega je otkrila voditeljima Ivani Šopić i Darku Tanasijeviću kako se oseća. Nju je nakon izlaska sačekao njen otac Radomir Taki Marinković.

- Da li te je zabrinulo sve što je Stanislav rekao? - upitao je Darko.

- Dobro, jesmo imali svađe Stanislav i ja. Razumem da me Taki uvek brani, ali videćemo šta je bilo - istakla je Maja.

- Ona nije krpa da neko njom briše pod. Ona je moja princeza i moja pobednica - rekao je Taki.

- Stanislav je rekao da ga ne pljuješ po portalima, nego da mu kažeš sve uživo - dodao je Darko.

- On je pokazao da mu reči ne prate dela i to je tako. On nije ostao dosledan svojim rečima - istakao je Taki.

- Mislim da je Taki sad prenaglio i da nije ispravno shavtio neke stvari. Ja isto tako nisam ispala fer jer sam odala neke stvari - kazala je Maja.

- Da li si optužio Situ da ti je zapalila automobil? - upitala je Ivana.

- Ne. To je nju njen bivši zet optužio - kazao je Taki.

- Sita, ti si rekla da je ruka pomirenja Majina prema Aneli bila lažna - dodala je Ivana.

- Da. Videla sam da nije iskrena, što si dokazalo jer je primirje sa Aneli kratko trajalo. Ja sam neke tužbe pokrenula, pa ćemo videti - kazala je Sita.

- Taki je sad rekao da si šljam - kazao je Darko.

- To je rekao njen bivši zet, ne ja. On je nju optužio da je imala odnose sa šest muškaraca u isto vreme, ne ja - kazao je Taki.

- Ja sam se za poslednju svađu sa Aneli izvinila, ostalo me ne zanima - kazao je Maja.

Autor: S.Z.