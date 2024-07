Atak na pobednicu: Janjušev fan smatra da je Anita spremna na sve zbog cilja i podrške fanova, uzdigao Matoru do nebesa! (VIDEO)

Odbrusio!

U toku je emisija 'Intervju sa pobednicom'. Ovo je prvo izdanje specijalnih emisija čiji je voditelj Dušica Jakovljević. Željko iz Stare Pazove osuo je žestok rafal po Aniti Stanojlović, smatra da je spremna na sve zbog cilja, te nazvao Matoru najboljim likom

Da li si očekivala da ćeš u momentu kad se sve obrušilo na tebe da ćeš se izvući i završiti kao pobednica? -pitala je Dušica.

Tada zaista nisam očekivala, mislila sam da ću da upadnem u još veće probleme ali eto Anđelo se pojavio i desilo se to što se desilo. Ne znam da sam jedan ružan komentar pročitala o sebi a ima ih mnogo na instagramu. Ja sam Aneli odma osudila na početku, prevara kao prevara, ali kada sam videla Janjuša kako se ponaša prema jednoj ženi meni je to katastrofa, kao i to što nije bio uz nju u najgorim trenutcima. On je sve radio planski i najveći je folirant, ja mislim da je želeo samo da ona donese tu odluku i da završi sa tim i onda je zbog naroda hteo da spusti lptu i da kaže kako je on to sve učinio -rekla je Anita.

Željko, kako komentarišete našu pobednicu i ostale učesnike? -pitala je Dušica.

Čestitam Aniti pobedu i ako nije bila moj favorit, ja sam navijao za Janjuša i mislim da on nije želeo da ona abortira. Pitao bih Anitu da li ćeš se upoznati sa Anđelovom porodicom? -pitao je gledalac.

Naravno, samo čekam da malo prođe vreme i da se oni zajedno vide i onda ćemo da vidimo šta i kako -rekla je Anita.

Ja ne mogu da verujem da on govori kako dete ima i majku i oca, meni je to odvratno -rekao je gledalac.

Anđelo je stalno pričao o mom detetu i ne znam kakvo dete može biti problem da ga neko ne bi priznao. Ja razumem da vam je Janjuš bio favorit pa ne možete da budete ni vi bolji. Anđelo ako je srećan, srećna je i njegova majka i ujak, vi imate pravo na svoje mišljenje -rekla je Anita

Ja mislim da ove babe samo lupaju, cilj opravdava sredstva, ja bih voleo da sam bio tamo i da dobijam poklone sve vreme. Kad ste videli Kubu odma vam je zinulo d*pe, nećeš ti ništa od toga videti jedino ako odeš sama. Za mene je Matora dobar lik i moramo da budemo realni, ona je zbog Anđela izgubila sve prijatelje i zaista mi je žao jer znam da ima dobru dušu -rekao je gledalac.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja