Hvala Vam beskrajno: Gledateljka uputila Dušici dirljive reči, voditeljka ostala bez teksta! (VIDEO)

Emotivno u studiju!

U toku je emisija ''Intervju sa pobednicom'' sa voditeljkom Dušicom Jakovljević. Večeras u studiju ugostila je pobednicu ''Elite 7'', Anitu Stanojlović.

Uključila se nova gledateljka, Lidija iz Vranja.

- Anita mi je bila favorit, ali imala sam i druge, na primer Bojanu. Videla sam tu iskrenost i ljubav - kazala je gledateljka.

- Kako komentarišete to što je Anđela skupila hrabrost da odbrani tu ljubav - upitala je Dušica.

- Roditelji su tu nešto muvali i petljali, ali sve najbolje im želim. To je meni super, ali Anitica mi je slatka - rekla je gledateljka.

- Ima li neko da vas je nervirao - pitala je voditeljka.

- Nervirao me je Ša, toliko je histerisao sa Mionom. Ona nije trebalo da dozvoli takvo ponašanje. Voli Ša, ali ne znam koliko će to da traje. On mi je čudan, nema tu dugovečnosti, ukoliko se on ne primiri malo - rekla je gledateljka.

- Šta kažete na bračni lom Ivane i Jelena - glasilo je novo pitanje.

- Ona je jako bezobrazna i drska. Nije ona za njega, ni on za nju. On je pravi muškarac, ona sa onom muškom vilicom. Uroš je samo bio tu momenat, on ne želi nešto dublje s njom - rekla je gledateljka.

- Vi ste naša duša, vaš šef treba da bude prezadovoljan što ima takvih radnika. Vi ste autentični, niko ne može da bude na tom mestu. Iskreni ste, plemeniti i emotivni. Jako ste skromni - nastavila je gledateljka.

- Hvala Vam beskrajno - rekla je Dušica.

Autor: Iva Stanković