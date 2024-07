Majka me otpratila sa Instagrama: Miona otkrila da je roditelji nisu ispratili iz porodičnog doma! (VIDEO)

Priznala da nisu u najboljim odnosima!

Počelo novo izdanje ''Narod pita'', a voditelj je Milan Milošević. Njegovi gosti za večeras su Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović.

- Miona, iz pouzdanih izvora čuo sam da nisi nimalo u ljubavi sa roditeljima - rekao je Milan.

- Da, bili su ljuti i ušli smo u raspravu zbog nekih stvari koje su se desile. Ja sam ljutito izašla iz kuće i ušla u taksi, niko me nije ni ispratio. Majka me otpratila sa Instagrama. Dok sam bila u rijalitiju, bila je aktivna i kačila nešto. Kad sam izašla, videla sam da me nije pratila opet - objasnila je Miona.

- Da li te to boli, tata je baš vezan za tebe - upitao je Milan.

- Da, svi su vezani za mene, ali ja to ne volim da pokazujem. Nisam baš najbolje postupila, ali to je bilo instinktivno - rekla je Miona.

- Kad si osvojila osmo mesto, imala si raspravu sa roditeljima. Da li si već tad donela odluku da ćeš iči kod Ša - upitao je voditelj.

- Dvoumila sam se i dok se nije proglasio pobednik. Nisam želela raspravu, trebao mi je odmor i bolje što sam sesklonila. Sutradan sam otišla kući i bilo je malo blaže . Nadam se da će vremenom biti bolje - kazala je Miona.

- Ša, da li si znao da je ovoliko teško sa njenim roditeljima - pitao je Milan.

- Znao sam to od Nove godine, video sam njihove stavove i poglede. Pokušavali su da nas razdvoje svim silama. Jasno mi je da nisu za ovu vezu, ali nije mi jasna ta mržanja prema meni. Moji roditelji se nisu mešali. Voleo bih da popričam s njima, ali vidim da je situacija zategnuta - odgovorio je Ša.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković