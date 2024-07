Nastala žestoka svađa: Miona i Ša u sukobu zbog brisanja slika i pesama, njen brat joj poslao brutalnu poruku! (VIDEO)

Lom!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Milan Milošević ugostio je finaliste Elite 7 Nenada Aleksića Ša i Mionu Jovanović.

Miona nisi znala da je devojka iz Hrvatske živela kod njega? -pitao je Milan.

-Nisam znala, ništa nije obrisao nego je stavio na privatno, neka radi šta hoće, on je tamo sam obećao da će to ukloniti i sad mu je kao krivo u fazonu narod ga pljuje -rekla je Miona.

-Postoji nešto drugom što smo se dogovorili pa ti nisi ispoštovala -rekao je Ša.

-To je za slike sa bivšim dečkom što sam rekla da ću da obrišem, ja nisam imala vremena jer imam mnogo slika na telefonu. Mora i on dosta tetovaža da ispravi pa ne pričam o tome -rekla je Miona.

-Sve tvoje grupe pišu o poruci tvog braka koju je napisao, rekao je da mu se ne sviđa tvoje ponašanje i da ćeš konačno da otvoriš oči -rekao je Milan.

-Neka mi samo napiše u poruci za šta da otvorim oči, njemu se nije svidelo to što je neko od njegove podrške rekao da me vodi u Zemun i da mi napravi dete, to je zabolelo mog brata i majku -rekla je Miona.

Detaljnije pogledajte u nastavku....

Autor: Nemanja Šolaja