Gde je tu čojstvo i junaštvo: Ivan se obratio Rajačiću, pa priznao da se totalno razočarao u njega kao prijatelja! (VIDEO)

Lom!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' sa Milanom Miloševićem. Ivan Marinković ne može da veruje šta mu se dešava, obratio se Urošu Rajačiću.

Šta bi ti sada poručio Rajačiću? -pitao je Milan.

Malopre kažem Bojani i Stanislavu. Šta ja da kažem čoveku sad koji mi je bio drug, gde je tu čojstvo i junaštvo da to uradiš prijatelju. Ja sam se družio da dečkom koji je bio sa mojom devojkom, mene je to jako povredilo, gde je čojstvo i junaštvo da se tako neko nešto drugu uradi. Ja sam njoj danas rekao ispod trema da ja nju znam i da vidim kad me laže -rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja