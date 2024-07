Nisam joj čestitao jer što bih: Janjuš otkrio zašto smatra da Aneli nije zaslužila dobar plasman! (VIDEO)

Isprozivao je za sve pare!

U toku je emisija ''Narod pita'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Njegovi večerašnji gosti su Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić.

Uključila se nova gledateljka, Milica iz Zemuna.

- Krivo mi je što je Aneli to doživela, nije to zaslužila. Želim da izađeš kao pobednik, krivo mi je što si osvojila drugu mesto. Želim da budem uz nju i da ostane jaka. Janjuš je odvratan. slina jedna smrdljiva. Da mogu da ga vidim, pljunula bih ga. Nikad ga nisam ni volela, toliko me je razočarao - rekla je Milica.

- Osećam se kao pobednica, mislim da sam zaslužila - rekla je Aneli.

- Janjuše, na šta si mislio kad si rekao Aneli ko si ti da se dobro plasiraš - upitao je Milan.

- Ona devojka ne zna tablicu množenja, ne ponižavam je, ali treba da budeš ozbiljan mag da dođeš do pobede. Nisam joj čestitao jer što bih? Drago mi je što ne pričamo - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković