Mnoge stvari sam saznala: Bojana otkrila da li je sa Anđelom planirala pljačku porodice Šparavalo! (VIDEO)

Polako otvara svoje karte!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti su Nenad Macanović Bebica i Bojana Pavlović.

- Ti si prvi put u studiju kao komentator. Ove godine si kupio ljude svojim komentarima. Da li ti je žao što to nisi radio ranije - pitala je Ivana.

- Da, radio sam nešto što je bilo loše za mene. U jednom trenutku sam se povukao jer mi je bilo bitno da Teodora i ja opstanemo. Video sam neke sitnice i spojim sa nečim od ranije i dobijem nešto - rekao je Bebica.

- Bojana, kako si dobila nadimak inspektor - upitala je Ivana.

- Sebi sam dala nadimak, bolje tom nego da su mi drugi dali. Sve sam tamo razotrkila, mada još nisam rešila svoj slučaj izgleda - rekla je Bojana.

- Da li je istina da ste Anđela i ti želele da opljačkate njenu porodicu - upitala je voditeljka.

- Za tu priču nisam znala, dok me nisu obavestili. To je manipulacija s njihove strane, da se svali sve na mene. Anđela nije morala da me pere. Nikad nije postojao dogovor, ni za njenu porodicu i nakit. Smešna mi je priča jer su oni podstanari, Šparavalo nije neko prezime. Predstavljaju se kao neki milioneri, a nisu. Anđela je lagala da imaju stan, mnoge stvari sam saznala. Ne želim to da iznosim, ali ona priča za zemljište, postoji vikendica, ali to je nelegalno. Istinita je priča i za Sarajevo. Ne želim da budem deo te bolesne priče, da me neko proganja - rekla je Pavlovićeva.

- Neću da kažem ko me proganja. Istina je da sam ostala na spavanju, u apartmanu je pravila haos. Nisam mogla da je smirim, pa sam je ostavila. Sve ono što sam pričala je istina. To su toliko bolesne priče za porodične odnose - nastavila je Bojana.

- Ispada da se pereš. Sačekala si da izađu prepiske, pa se javljaš u lajvu - ubacio se Bebica.

- Ne perem se, bila sam sve vreme uz Anđelu. Htela je da mi se osveti, a ja se nisam oglašavala. Sad sam se oglasila jer me neko tereti - odbranila se Bojana.

- Počela si da reaguješ sedam dana pre kraja. Znači sve vreme si igrala rijaliti sa Anđelom, a ne ona s tobom - rekao je Nenad.

- Nisam ja ti, ne treba mi devojka za rijaliti. Ja sam pričala ono što moja devojka jeste, za razliku od vas - kazala je Pavlovićeva.

- Dobio sam neke prepiske, razočarala si me. Čuo sam da si bila nasilna, da je neki dečko prosio umesto tebe... - rekao je Macanović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković