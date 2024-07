Drži jezik za zubima: Bojana uporno tvrdi da ima dokaze protiv Anđele, ali odbija da ih iznese! (VIDEO)

Ne da se!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti su Nenad Macanović Bebica i Bojana Pavlović.

Uključila se nova gledateljka, Jelena iz Beograda.

- Htela bih da pitam Bebicu nešto. Kad neko kaže nešto za tebe, kako demantuješ - rekla je Jelena.

- Kažete to ili pokažete dokaze. Postoji više načina - odgovorio je Bebica.

- Kako si demantovao ono sa Marijom Kulić - pitala je gledateljka.

- Ne smem ništa da iznosim jer smo trenutno na sudu. Mislim da će dokazi biti obelodanjeni do oktobra - rekao je Bebica.

- One su isto živele sa tobom, kao ti ljudi sa Bojanom - kazala je gledateljka.

- Za sve postoje dokazi - rekao je Nenad.

- Živeo si deset meseci sa Bojanom, da li si video da je nešto ukrala - upitala je gledateljka.

- Ne - kratko je odgovorio Bebica.

- Onda ne treba da veruješ nečijim porukama - rekla je Jelena.

- To su poruke njene devojke - rekao je Macanović.

- Kad pogledaš Anđelu, vidiš da nešto nije u redu s njom. TI si bio sa Miljanom, u istom ste sosu - rekla je ona.

- Da, ali ja sam sve dokazao - pravdao se Bebica.

- Bojana, rekla si šta si imala. Da li je istina da ćeš da krivično goniš ljude koji su umešani u tu priču - pitala je Jelena.

- Kad sam okačila demant na Instagram, dobila sam dokaze za to. Neću da iznosim ko je bio upetljan, to su bolesti. Njima na čast, ali ako ću pokrenuti tužbu, to će biti privatno - odgovorila je Pavlovićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković