Odmah mu odgovorila: Aneli pozvala Asmina na poligraf, pa otkrila da on DNK ne sme da uradi!

Tokom emsije "Narod pita" Asmin Drudžić se uključio u emisiju i ušao u sukob sa Lepim Mićom.

Naime, Asmin je tom pirlikom rekao da Nora nije njegova ćerka i da Anelina porodica nije htela da rade DNK analizu, te je napao Miću jer je konstantno osuđivao njega.

Upravo se za Pink.rs oglasila Aneli Ahmić i pozvala Durdžića na DNK analizu kako bi dokazala da je Nora njegova ćerka:

- Što se tiče DNK, ja sam na raspologanju možemo se naći u Sarajevu, Dubrvniku i Beogradu, može doći gde želi, ja nikome ne idem na noge, što se tiče mene ja znam ko je otac deteta, a to što je on rekao su puste laži koje slušamo godinu dana. Ja nemam komunikaciju sa njim, niti želim,a on ako želi DNK neka kaže, rekla sam gde može gde dođe, a evo javno ga pozivam i na poligraf jer tvrdi da nismo od 2022. godine zajedno, a u mom telefonu svi dokazi postoje. - rekla je Aneli pa dodala:

- Moram dodati da on nije kontaktirao moju porodicu za DNK analizu, iako su oni bili za to dok sam ja bila u Eliti. Dosta je više njegovih laži i načina na koji ponižava i mene i moju prodicu, a očigleno nije svestan da ponižava i svoje dete. Ja sam mu na raspolaganju i za poligraf i za DNK u bilo koje doba da me pozove rekla sam gde sam, ali sa monsutumom da se nalazim negde u Austriji, neću!

Autor: N.B.