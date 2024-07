Nije moj nivo: Mića odgovorio Asminu, pa mu poručio da se suoči sa Aneli i odradi DNK analizu kako bi otklonio sumnje da je Norin otac!

Sve mu stavio do znanja!

Asmin se tokom sinoćnje emisije Narod pita uključio i ušao u sukob sa Lepim Mićom koji mu je rekao da treča da prihvati odgovornost za svoje postupke i da ako sumnja da je Nora njegova ćerka odradi DNK analizu. Asmin je nakon toga okačio na svom Instagramu da želi da se suoči sa Mićom.

Tim povodom se za Pink.rs oglasio Lepi Mića i otkrio kako gleda na celu priču:

- Mene ne interesuje šta on ima da priča, on je meni smešan. Ja sam njemu rekao šta mislim, dao sam im predlog. On govori da sumnja da je Nora njegova čeka, a Aneli je pristala da odrade DNK, rekla mu je gde može da rade DNK, pa nek dođe. Ona mu je dala šansu, a da li će on uraditi to i da li će na kraju ako se dokaže da je Nora njegovo dete preuzeti odgovornost, videćemo - rekao je Mića pa se osvrnuo na Asminove pretnje:

- Da dajem pažnju budaletini, on nije moj nivo, to me ne interesuje, nek kači šta hoće, to me ne zanima. - rekao je Mića.

