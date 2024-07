Pogledajte fotku koju su svi čekali: Miona stigla na slavlje kod Aleksića, evo da li su je prihvatili Nenadovi (FOTO)

Tokom trajanja "Elite" dugo se spekulisalo o tome kako će porodica Nenada Aleksića Ša prihvatiti njegovu devojku Mionu Jovanović, budući da im je odnos bio turbulentan, a sada je konačno sve jasno.

Naime, Aleksići ovih dana slave - naime, Nenadov rođeni prat Predrag postao je otac četvrtog po redu deteta! Presrećni roditelji Predrag i Ceca, nenadova snaja, su svom četvrtom sinu dali ime Nikola, a lepe vesti Ša je obelodanio na društvenim mrežama.

- Danas je na svet došao još jedan bebac! Čestitam vam od srca mili moji! Dobrodošao, Nikola - napisao je Ša juče na Instagramu, a čestitke su se samo nizale.

Očekivano, kod Aleksića se slavi od juče, a Nenad i Miona uživaju kod njegovog brata Peđe i njegovih sinova. Vidno nasmejani Ša pozirao je zajedno sa svojom izabranicom Mionom, bratom Peđom i bratancima, te nema sumnje da su Aleksići novu snajku dočekali raširenih ruku, da kod njih vlada harmonija, te da su loše trenutke posle "Elite" ostavili daleko iza sebe.

Podsetimo, Nenad je nedavno govorio o tome na koji način on i Miona funkcionišu nakon što su izašli iz rijalitija.

- Ja sam verovao u nju, našu vezu, ona je zauzela stav i zaštitila našu vezu, meni to znači. Naravno ona treba da bude u sjajnom odnosu sa svojima, a mi ćemo dati sve od sebe da ih uverimo da ovo valja. Pokazali smo poštovanje jedno prema drugom, obrisali smo mnoge ljude sa Instagrama, i sada cvetamo. Mi smo bili u šoku da smo najkomentarisanije dve osobe u Eliti, to me je iznenadilo - rekao je Ša.

Autor: D. Tanasijević