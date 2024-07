Ne zna se ko je veće zlo: Uroš brutalno isprozivao brak Jelene i Ivana! (VIDEO)

Znao je da im je brak loš!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Njeni večerašnji gosti su Milena Kačavenda i Uroš Stanić.

- Koliko sam čula, Pirot nije u kontaktu sa Jelenom, tako da videćemo da li će pokušati da spusti loptu. Nije morao to da radi, ali meni je sumanuto što je ona pristala na to. Kad je sve to bilo, počela je da nosi naočare za sunce - rekla je Kačavenda.

- Je l' ste posumnjali u brak Ivana i Jelene - pitala je Ana.

- Meni je to bilo lakrdija, niti strasti, ni ljubavi. Više su bili kao poslovni partneri, ne zna se ko je veće zlo. Smešna priča, odvratni su mi - rekao je Uroš.

- Njemu je bio cilj da pretekne Žanu i mene, ali ništa nije pokazao - rekla je Milena.

Uključile su se nove gledateljke, Kalina i Tanja.

- Od koga si najviše očekivao, a dobio si najmanje - upitale su one.

- Ni od koga, znao sam sa svima na čemu sam. Jedino možda Janjuš i Aneli, razočarali su me njihovi postupci - odgovorio je Stanić.

- Da li osećaš ljubomoru od drugih učesnika - pitale su gledateljke.

- Konstantno osećam taj prezir, ljubomoru i pobedu. Krivo im je što sam osvojio 13. mesto i što sam ovde - rekao je Uroš.

- Milena, da li si se čula sa Samirom - upitala je Ana.

- Ne, nisam mu se javila ni u superinalu, zauzela sam neki stav. Tome su doprinele neke situacije, upozoravala sam ga na to. Mogli smo biti super drugari, ali kad je to prešlu neku granicu mog ukusa, ja sam stavila tačku na to - rekla je kuma.

Autor: Iva Stanković