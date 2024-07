Ovo su detalji priče o pokojnom vereniku: Milena otkrila istinu - Evo ko je sve znao njene tajne (VIDEO)

Neočekivano!

Voditeljka Ana Radulović je upitala Milenu Kačavendu o njenom pokojnom vereniku:

- To je fešta. Ja sam čekala da tog nekog navučem, pa sam se uklapala u tu čitavu priču, ali je vrlo lako naći žrtvu, a ja sam u tom periodu bila emotivno slomljena. Meni u tim momentima nije bilo smešno, ali sam okrenula na šalu i pobedila. Svi mi volimo da verujemo u bajke, verujem u tog princa, a onda zveknemo glavom u zid. - rekla je Milena.

- Kako gledaš na to što je Đedović rekao da je pokojni verenik Matea Car? - upitala je Ana.

- Matorina Matea, jao hit. Mada sve je moguće, jedna žena je otišla u Dubaji zbog tog verenika, a on se nije pojavio. Ima jedna žena iz Bosne koja je pripadnik gej populacije, tako da me ništa ne bi iznenadilo. O tome kako je umro moj otac znalo je petoro ljudi, niko više. Nije to neki fan, to je nameštena priča, Ne bi me čudilo da je Ana to nekome ispričala, ona ili neko drugi. - govorila je Milena i dodala:

- Bila je priča da meni moja drugarica kupi cveće od njega. Ma tu je svega bilo, a mogla bih da napišem knjigu o tome - rekla je Milena.

Autor: pink.rs