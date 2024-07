Novi nos, silikoni, mačije oči! Slađa Poršelina otišla na generalku, plastičaru odnela fotku Ane Korać: Hoću da izgledam kao ona! (VIDEO)

Slađa Lazić Blinda Poršelina, superfinalistkinja "Elite", otišla je danas kod plastičnog hirurga kod kog će obaviti čak nekoliko estetskh intervencija zahvaljujući kojima bi, ako sve bude bilo kako treba, trebalo da zaliči na Anu Korać!

Slađu smo zatekli ispred jedne privatne klinike, gde nije krila uzbuđenje.

- Osećam se jako čudno. Volela bih da uspe baš sve što smo se doktor i ja dogovorili - ushićena je bila Slađa, koja je priznala kakvim će se intervencijama podvrgnuti.

- Radim nos i kapke, mačije oči, a sledećeg puta videćemo da li ćemo raditi grudi odmah ili... Ja sam za to da legnem i uradim sve kompletno, ali to verovatno neće moći. Moj doktor je insistirao da me prvo pogleda, pa da se sve dogovorimo.

Na pitanje da li je doktoru odnela fotografiju neke starlete i izrazila želju da izgleda kao ona, pomenula je Anu Korać.

- Oduvek sam želela da ličim na Anu Korać, moram zvanično da kažem, to jeste istina, iako su mi govorili da želim da ličim na Staniju i Maju Marinković. To nije istina. Ana Korać ima najlepše lice od starleta. Nju jako gotivim. Što se mene lično tiče, sve mi se sviđa na Ani Korać i kako je ona urađena - iskrena je Slađa.

Pukla tikva s Majom Marinković Na letovanje ovaj put ne ide sa Majom Marinković, već Aneli Ahmić. - Budva jeste tradicija, ali sa Majom Marinković ne. Nisam se ni čula sa njom. Nije to kraj prijateljstva... Ja Maju gotivim, ali ja i Maja se ne družimo više. Što se mene lično tiče, Maja je super, ali nećemo se družiti više.

Autor: Darko Tanasijević, Andea Nikolić