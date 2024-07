Slađa Poršelina ugasila Pljugicu kao pikavac! Starleta brutalno uzvratila reperu: Desingerica je glavni, ovaj je tu nešto igrao oko njega (VIDEO)

Slađa Lazić Blinda Poršelina vodi računa o svom imidžu u javnosti i sve radi kako bi uvećala svoju popularnost, zbog čega ju je veoma teško palo kada je čula da je Lule Pljugica u jednom podkastu izjavio da ne zna ko je ona.

Njega su, naime, pitali da li je bio u letnjoj šemi sa Slađom, budući da se prošlog leta šuškalo da je njegov tadašnji prijatelj, kontroverzni reper Desingerica bio sa Majom Marinković. Pljugica je rekao da ne zna ko je ona, a sada se tim povodom oglasila i Poršelina.

- Gledala sam taj intervju, dečko ne zna ko sam... To sam mu zamerila što kao ne zna ko sam, a ceo svet zna ko sam - ljutito je rekla Slađa, a potom ga ponizila:

- Ne poznajem dečka, bili smo na nastupu. Ne znam ništa vezano za Maju i Desingericu, a čak ni za tog Pljugicu. Verujte, prvi put sam ga tada videla u životu. On je više tu igrao oko Desingerice, a Desingerica je bio taj glavni koji je nas zabavljao. Iskreno, baš sam ostala u šoku i bez teksta - rekla je Slađa za Pink.rs.

Podsetimo, ona je danas otišla kod plastičnog hirurga na remont.

- Radim nos i kapke, mačije oči, a sledećeg puta videćemo da li ćemo raditi grudi odmah ili... Ja sam za to da legnem i uradim sve kompletno, ali to verovatno neće moći. Moj doktor je insistirao da me prvo pogleda, pa da se sve dogovorimo - rekla je Slađa.

Autor: Darko Tanasijević