Sinoćnji gosti voditeljke Ane Radulović u emisiji "Narod pita" bili su Uroš Stanić i Milena Kačavenda, a njih dvoje su, kao i uvek, bez dlake na jeziku progovorili o dešavanjima u rijalitiju "Elita", ali i o gorućim temama po samom izlasku.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa Urošem Stanićem, koji nam je na samom početku razgovora, s obzirom da mu je danas rođendan, otkrio kakvu čestitku i šta je to dobio od svoje majke, za koju neretko ističe da mu je najveća podrška.

- Mama me je iznenadila, donela mi je tortu, duvali smo svećice, proveli smo mama i ja vreme zajedno. Osećam se kao da sam pao s Marsa, kao da mi je potreban neki svemirac da me vrati na Jupiter ili neku Veneru, osećam se kao vanzemaljac, hodam gradom, a ljudi gledaju kao da sam pao s kruške - rekao je Uroš, a onda je otkrio da li je rešio sve nesuglasice sa majkom, kao i da li se odnos s ocem promenio:

Mama i ja smo izgladili nesuglasice, nisu ni postojale, ali je bila ljuta što sam neke stvari iznosio, koje nisu za televiziju, taj odnos moj s ocem. Ne živim s njom, živi ona s ocem još malo, a ako Bog da, da živimo zajedno. Moj otac je zvao: "Vrati se, vrati se, dođi brzo kući", juče je šaputala da on ne čuje da priča sa mnom. Daleko mu lepa kuća, uništio mi je život, želim da od 23. godine gradim lepu budućnost i da se osećam lepo bez njega.

Uroš je potom otkrio ko od bivših cimera mu je uputio čestitke na njemu jako važan dan.

- Janjuš mi je poslao čestitku, počeo sam da plačem, napisao je jako lepe reči, ja sam njega mnogo voleo i i dalje ga volim kao osobu. Smatram da nije ispao okej i korektan prema meni i da je to video i da mu je krivo zbog toga. Nikada više čestitki nikada nisam imao. Nikada nisam slavio rođendan, uvek sam slavio s mamom sam, nisam slavio ni 18. rođendane niti veće organizacije, jer nisam imao koga da pozovem. Meni sem mame i sestre niko nije čestitao rođendan od familije, nemam s njima dobar odnos - rekao je on, a onda je otkrio da li može da dođe do pomirenja između njega, Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić:

- Ja sam rekao, teško. Kad se jednom čaša slomi, i kada se sastavi, biće zalepljena. Oni su ispali kakvi su ispali prema meni, bio sam vezan za njih. Mislim da je to teško, posle svega da budemo kao pre, teško. Ja bih voleo da budemo kao pre, da budemo rijaliti porodica, da se šalimo i družimo, ali je početak bio lep, a kraj je bio debakl - rekao je Stanić.

On je, takođe, osuo rafalnu paljbu po vezi Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović, koja je nakon rijalitija, rešila da ostane u odnosu sa Aleksićem, iako je njena porodica striktno protiv tog odnosa.

- Lakrdija, njihov odnos mi je boleština, Ša kao Ša, Šarlatan, mud**a na baterije, osoba koja se iživljava, ucenjuje, videli smo šta njegove bivše partnerke izjavljuju, samo mi nije jasna Miona dokle će da trpi to i nije mi jasna da je izabrala Šarlatana, a ne svoju porodicu, to mi je za svaku osudu - rekao je Uroš.

O čemu je još Stanić govorio, pogledajte u video-prilogu u nastavku ovog teksta:

Autor: Iva Stanković, Nikola Žugić