Hitno reagovao: Nakon što ga je Poršelina ugasila, oglasio se Pljugica, evo kako joj je uzvratio (FOTO)

Bivša učesnica "Elita", Slađa Blinda Poršelina neretko govori o tome da mnogo vodi računa o slici u javnosti, te i ističe da sve radi kako bi povećala svoju popularnost, zbog čega ju je veoma teško palo kada je čula da je Lule Pljugica u jednom podkastu izjavio da ne zna ko je ona.

Luleta Pljugicu su upitali za prirodu njegovog odnosa sa Slađom Blindom, jer se prošlog leta šuškalo da je njegov tadašnji prijatelj, kontroverzni reper Desingerica bio sa Majom Marinković. Pljugica je rekao da ne zna ko je ona, a sada se tim povodom oglasila i Poršelina. Njenu celu izjavu možete pročitati u linku ispod:

Sada je na ovu njenu izjavu reagovao i sam Pljugica, koji je okačio niz instagram storija na kojima je žestoko potkačio Poršelinu.

Kako je i sam istakao, on Slađu smatra starletom u pokušaju, te joj je tom prilikom poručio da ne širi laži, jer se preko istih, kako je i napisao, neće proslaviti. Šta je on to sve imao da kaže, pogledajte u galeriji iznad.

Autor: Nikola Žugić