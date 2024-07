Samir zauvek stavio tačku na Kačavendu: Evo šta joj je napisao odmah nakon Elite, otvorio dušu o njihovom odnosu!

Ramović za Pink.rs do detalja otkrio šta se dešavalo između njih i kakve su bile njegove namere!

Samir Ramović nakon izlaska iz "Elite" poslao je poruku Mileni Kačavendi, što je ona otkrila u emisiji "Narod pita". Mi smo ga pozvali kako bismo čuli njegovu stranu priče i kako bi otkrio zbog čega je odlučio da joj se javi čim se završio rijaliti.

1. Kačavenda je rekla da si joj poslao jednu kilometarsku poruku gde si izrazio osećanja i rekao da si bio iskren prema njoj, a da ti ona nije odgovorila... Šta si joj poslao? Da li si očekivao odgovor?

- U poslednje vrieme sam čuo dosta dezinformacija vezano za to šta sam i kad rekao za Milenu i mene. Ona je nasela pre svega na pitanja gledalaca, uz razgovor sa voditeljima Milena je ukapirala da ja i vani pričam non stop o njoj, da pričam kako mi je izjavila ljubav, da je čekam, i da koristim svaku priliku kako bih se vani isticao ili promovisao preko njenog imena. Što uopšte nije istina, jedino sam pričao o njoj prvih nekoliko dana u intervjuima kada je medije i javnost mnogo interesovalo sta imam da kazem o tom odnosu vani nakon 9 meseci boravka u "Eliti". Pored toga što ona nije bila ni u rijalitiju a ni napolje sigurna u to da sam ja u odnodu sa njom bio krajnje iskren i da su moje emocije i namere bile iskrene, ona i dan danas smatra da sam je tipovao i da sam se zakačio za nju i da sam igrao rijaliti da bih duže opstao u "Eliti". Mileni je dodatno potvrdilo sumnju Mensurovo pitanje, za koje nisam znao, a iz kog se moglo zaključiti da sam ja rekao Mensuru da mi je Milena u tajnosti priznala emocije. Što apsolutno nije istina. Nikada nisam rekao da mi je priznala emociju, da je rekla da je čekam i slično. Samo sam rekao da sam iz nekih njenih rečenica i to još na početku kada sam zahtevao odgovore zaključio da mi indirektno daje do znanja da prekinem u rijalitiju sa iskazivanjem svojih emocija prema njoj, a da ostavlja prostora da ćemo se družiti vani i da se samim tim nešto više od drugarstva između nas može desiti. Između ostalih mislim na onu čuvenu rečenicu: "Ovde ti neću reći ni da ni ne, jer trenutno pričam sa tobom i sa 2 miliona ljudi." Zatim: "Videćemo se vani, možda se više nikad posle toga ne vidimo a možda i baš budemo zajedno." Nakon svega toga sam imao potrebu da pošaljem tu poruku i da Milena zna šta ja mislim o svemu tome i šta je istina. Moja poruka je bila iskrena, dobronamerna, i napisana tako da se ni ne očekuje odgovor. Verovao sam da će odgovoriti bilo šta, ali svakako sam uspeo u nameri da je pročita i da zna moj stav. I da negde samim tim na moj način stavim tačku na ovu priču.

2. Koliko si se nadao da ćete drugačije funkcionisati napolju? Jel te je zabolelo to što ti se nije javila u superfinalu?

- Ja i dalje smatram da smo se upoznali u pogrešno vreme na pogrešnom mestu, i da nam okolnosti nikako nikada nisu išle na ruku, čak ni vani upravo zbog plasiranja neistine ko je šta i kad rekao, nekako se od svega pravi pompa ne bi li se dobila neka Milenina zanimljiva reakcija za medije i javnost. Smatram da smo ipak trebali da se vidimo barem jedan put i da kao ljudi, drugarski bez ikakvih tenzija porazgovaramo. Mi jesmo na prvi pogled dosta različiti ali u suštini dosta slični. Razumemo se, energetski se poklapamo i prijamo jedno drugom. Pričam o vremenu kada smo se lepo družili. Mislim da bi napolju našli zajednički jezik, ostavili sve što je bilo iza nas i dali novu šansu našem drugarstvu. Smatram da nam ponos nije dozvolio da se pozdravimo u finalu. Njoj zbog svega što sam gore naveo, a meni zbog mnogih reči koje je izgovorila meni i o meni. Mislim da ja to nisam zasluzio od nje. Da je ona dala neku reakciju, ja bih se pozdravio, jer smo se mi lepo rastali i kada sam napustio "Elitu". Ovako smo jedno drugo ignorisali. Često je imala neke nelogične odluke i poteze kada sam ja u pitanju... Rekla je da se između ostalog nije javila u finalu zato sto mi je zamerila Mensurovo pitanje, a posle Mensurovog pitanja me je pozdravila iz Bele kuće i rekla da se vidimo u finalu...

3. Rekla je da je imala neprijatnu situaciju na sahrani svoje majke, gde joj je neko preneo poruku tvoje bivše žene, koja ju je valjda nazvala preljubnicom... Da li si upućen u to?

- Što se tiče Mileninih navoda vezano za to da je moja bivša žena preko nekoga poslala njoj poruku na sahrani, pitao sam za tu situaciju moju bivsu suprugu, rekla je da to nije uradila i da joj to ne bi palo na pamet.

Autor: A. N.