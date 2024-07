Vrela fotka bivše žene Nenada Aleksića Ša: Ivana se razgolitila, grudi u prvom planu! Puca kako izgleda

Mnogi ne mogu da ostanu imuni na ovaj prizor!

Bivša supruga repera i rijaliti učesnika Nenada Aleksića Ša, Ivana Aleksić, aktivna je na društvenim mrežama gde neretko objavi po koju provokativnu fotografiju.

To je bio slučaj i ovog puta. Naime, Ivana je iskoristila sunčan dan kako bi uživala i kupala se, a slika koja je nastala pokraj bazena pokrenula je lavinu komentara.

Ivana je na sebi imala crni bikini preko kog je obukla belu lanenu košulji, a kada ju je spustila otkrila je jedno rame.

Bujne grudi su bile u prvom planu, kao i taman ten koji je nabacila ovog leta.

Podsetimo, čitava Srbija tada je pratila sagu o preljubi, a Ivana se držala po strani i nije komentarisala bivšeg muža. Kako kaže, danas je on uopšte ne interesuje.

- Nisam nikada imala želju da uđem u rijaliti, dobijala sam ponude, bili su stvarno velikodušni, ali ne. Šta ja imam da reagujem na to što je on našao ženu, to je prošli život, završena priča, mene to ne interesuje.

Autor: A. N.