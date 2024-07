Nije joj prijatno: Miona menja boje dok sluša loše komentare o vezi nje i Ša! (VIDEO)

Ovo joj se ne sviđa!

U toku je emisija 'Narod pita' voditelj Darko Tanasijević ugostio je ove noći Mionu Jovanović i Stanislava Krofaka.

Ovde Stanka iz Loznice. Ja podržavam Mionu i Stanislava. Poznajem Ša i on je dobar momak, ali nije za Mionu jednostavno. Meni je žao veze Mione i Stanislava, mogli su da potraju. Oni su sada 1:1. Nije bilo lepo to što on nije hteo da razgovara sa njom, ona je dete 24 godine. Đedović je počeo da provaljuje flert Mione i Ša. Oni su lično izneli rijaliti na svojim leđima - rekla je Stanka.

Da li vi mislite da se njih dvoje i dalje vole? - upitao je Darko.

-Ma ne, iskreno, ali njena ljubav je veća bila sa Stanislavom. Setite se kako se Ša ponašao prema njoj. Beži od nje, juri, trči. Ona je moralna devojka, ne može niko da kaže da nije moralna. Sve joj prepisuju da je bila sa Lakićem, pa ovo, pa ono. Ma užas - rekla je Stanka.

Autor: N.P