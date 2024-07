Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Đedoviću kako bi prokomentarisao vezu Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša i njen odnos sa porodicom.

- To što se nije pozdravila s njegovom porodicom, ako Ša smeta, hajde i nekako. Mnoge stvari prenaglašavamo jer nam odgovaraju, a mnoge minimalizujemo iz istog razloga. Ja se sećam da je Stanislav govorio da je ona videla porodicu par puta. Znam da je pričala s porodicom, znam da se čuje s bratom, da je majka ljuta, ali i da je isto tako bila ljuta kada je otišla u Zagreb sa Stanislavom. Mene Ša obično zove da mi kaže kada je imao problem, sada me je pozvao i rekao: "Ne mogu da verujem da nam je ovako divno", ona se sinoć ponašala kao prava dama, pored svih onih babetina što su zvale. Ja sam prvi grešio, ja sam bio ubeđen da ona voli Stanislava, kada smo izašli, ona mi je rekla: "Ma je l' si ti lud?", šta nju sprečava da ode od Ša kod Stanislava? Drugo, šta Ša sprečava isto tako. Nekom mom komšiji nije normalno da sedim šest sati u emisiji i da se raspravljam sa Matorom.Malo je falilo da zovem da se uključim i da se svađam s onim babama, a opet s druge strane ima devijacija. Nije ni Ša imao normalno ponašanje, ali nije ni normalno da ti ćerku zove neki lik na svingeraj. Malo smo pobrkali račune i pribegavamo toj slici koju smo stvorili o ljudima. Nije ni on (Ša) normalan, ne mislim da je normalno titranje partnerima do te mere - rekao je Đedović.

- Da li je bolji izbor za Mionu Ša ili Stanislav - pitala je voditeljka.

- Stanislav i ja se čujemo za treninge, pomogao mi je tamo, na tome sam mu zahvalna. Trebali smo da treniramo, nismo stigli. Meni je bitan Nenad u celoj toj priči, da se on oseća dobro, da bude srećan i voljen... - rekla je Matora.

- Ša se žalio da se on predstavio kao ludak zbog njega - rekao je Đedović.

- Ja ću nastaviti da se družim sa Stanislavom - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić