Ne štedi reči!

Voditeljka Ivana Šopić porazgovarala je sa Markom Đedovićem o aferi Jelene Ilić Marinković sa Urošem Rajačićem i ponašanju Ivana Marinkovića.

- Jelenina preljuba, ona je sa Urošem Rajačićem, iako je Ivan tražio dlaku u jajetu da je montirano. Kako ti sada deluje to i Jelenin hladan odnos, kao da je jedva čekala da ga se reši - rekla je Ivana.

- Da nije bio toliko opsednut mojim likom i delom, možda bi video da mu se žena zaljubila u drugog...Juče, koliko sam čuo, nije bio na rođendanu kod sina, nego je valjda išao u neku crkvu. Ljudi optužuju ljude za neke stvari koje vide kod sebe. Čuli smo da je imptentan, da ne mogu da imaju odnose. Čoveka žena prevarila s drugim čovekom, bila mrtva hladna, grama empatije prema njemu nije imala, izd**ala se s drugim muškarcem, čoveku je u trećoj rečenici Đedović. Čovek mi deluje kao onaj lokalni seoski pijanac, kome je alkohol pojeo mozak, pa se bavi kokošarenjem. Kad im kažeš da su propalice, oni viču: "Imam dvoje dece", a kad treba da se plate alimentacije, nema ih. On priča da je šmeker, fale mu četvorke i viri mu žica od mostova, kao fudbaler, on izgleda kao da je progutao fudbalsku loptu. Jedini uspeh mu je što mu je mami pukao vodenjak u krugu dvojke? Veliki beograđanin, a izj**ala ga devojka iz Donje Kopašnice. Vesna Vukelić Vendi mu je drugarica, šta ja dalje da pričam? To su neslane šale prirode, pa i ja da biram, pre bih odabrao pirata nego Ivana Marinkovića. Zamisli da legnem pored Ivana, da mi prdi pod pokrivač. I on i Bojana ona krezava. To je go ološ do ološa, kako bi rekao naš narod. Ja pričam ono što želim, ja se vodim parolom da budala priča šta misli, a da pametan čovek misli šta će da kaže. Bolje da bruku tu čuvaju sami za sebe - rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić