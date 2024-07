Kad ne igraš po njegovom rijalitiju, onda si najgori: Đedović otkrio da se video sa Aneli, pa osuo paljbu po Janjušu! (VIDEO)

Ocrnio košarkaša!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti su Jovana Tomić Matora i Marko Đedović.

- Matora, kako komentarišeš Aneli i Janjuša - pitala je Ivana.

- Najbolje je da svako ide svojim putem, a ne da se lažu i pokušavaju. Janjup je voleo Aneli, ali bilo je i zaljubljenosti s njene strane. Janjuš je baš patio - rekla je Matora.

- Podržavao sam ih na početku, verovao sam u to. Meni je Aneli jako draga, čuli smo se i videli. Bila je zaljubljenost, ali posle toga krenule su ružne stvari. Kad trebaš Janjušu, onda si super. Kad ne igraš po njegovom rijalitiju, onda si najgori. Ne žalim ga, na kraju je sve bio apsolutni rijaliti. Onda kažu Đedović igra rijaliti - rekao je Đedović.

- Je l' najveće poniženje je što je tražio da dva puta radi test za trudnoću - upitala je Šopićeva.

- Ne samo to, nego i kad joj je govorio da laže za trudnoću. Bio je dobar prema njoj, dok nije otišla na kiretažu. On je to jedva dočekao, sve je radio kako bi došlo do toga. Posle ove sezone, ne verujem ni u šta - rekao je Marko.

Autor: Iva Stanković