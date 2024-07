Matora glumi žrtvu, nastavila je svoj život: Đedović urnisao bivšu drugaricu, Ša posavetovao da tuži Vanju!

Marko bez dlake na jeziku progovorio o gorućim temama iz Elite!

Marko Đedović u emisiji "Eksluzivno" bez dlake na jeziku komentarisao je goruće teme nakon "Elite". On je burtalno urnisao Jovanu Tomić Matoru, za koju smatra da glumi lažnu žrtvu.

- Nikad mi nisu bili jasni ljudi koji glume žrtve, Matora je došla u studio plače... Zašto plače? Priče da su dobro, a nisu i nikad neće biti. To ne zavisi od okruženja, nego od tebe. Matora je nastavila svoj život dalje, ali se to krije od javnosti. Ja sam rekao u "Narod pita" da jedna devojka iz njenog stana izbacuje storije, a Matora glumi žalosnu vrbu i kako joj nije dobro. To je Stefani, dete od 19 godina. To je glumatanje žrtava. Ivan stavlja crkve, idu na prave puteve i mole Boga, a njima ni Bog ne može da pomogne. Aneli mi je rekla da misli da je Matora zaljubljena u Stanislava, slično mi je i Maja skoro rekla. Ona je njega tajno pozvala u stan - govorio je Marko.

Takođe je prokomentarisao i bivšu ženu Nenada Aleksića Ša, Vanju Ignjatović, sa kojom su na Pink.rs izašle prepiske koje su pokazale da nisu sve stvari bile kao što je ona govorila.

- Pričala je sve najgore o Ša, a onda ostavi dete kod njega. Ako se ona plašila zašto je dete ostavljala? To su ili teške laži ili je ona majka monstrum. To su stvari koje nisu dopustive. Ona je veliki lažov, čitali smo u prepiskama kako je tražila da ste stan prevede na nju. Ja bih nju tužio. Ima tu istine, ali nije baš takav, ja znam da nije. Rekla je da će ona nešto da pusti, šta? Kuknjavu od Ša? Kao da to nismo videli - rekao je Marko.

Autor: Andrea Nikolić