Šok preokret: Ša tvrdi da ne oseća netrpeljivost prema Stanislavu, Uroš se osvrnuo na odnos Maje i Krofaka! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nenad Aleksić Ša otkrio je u emisiji ''Narod pita'' da li strahuje od toga da će se Staniskav Krofak javiti Mioni Jovanović.

- Da li strahuješ sada kada su se Maja i Stanislav razdvojili, da se on ne javi Mioni? - upitala je voditeljka.

- Ne razmišljam o tome. Siguran sam u nju, ali mislim i da je on ravnodušan. Verujem da bi nešto pokupao i dok smo bili u rijalitiju, da je imao tu nameru. Verujem da je s obe strane priča gotova - kazao je Ša.

- Da li si opratio gostovanje Maje i Stanislava? - upitala je voditeljka.

- Jesam. Mislim da je ta veza bila smešna. Njoj je samo Car u glavi. Kad je prestao se*s, tad se završila i ta veza. Drago mi je jer se Stanislav odvojio od Maje, ali sam isto tako uveren da će se odnos Cara i Maje obnoviti - kazao je Uroš.

Usledilo je uključenje naredne gledateljke.

- Veliki pozdrav za Uroša. Sine, nisu mi jasni gledaoci koji pozdržavaju ovog Ša. Jako je nevaspita i bezobrazan. On je mene prošle godine vređao, kad sam zvala. Imao je burmu na ruci, pričao je da je ona žena njegovog života, a onda je usledio razvod. Isto će se desiti sa Mionom. Jako je ljubomoran, svima je to jasno. Šta je sve govorio Mioni? Sram da ga bude, ona sve radi jer on traži to od nje - kazala je gledateljka.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.