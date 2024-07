On joj je zadnja rupa na svirali: Zola ubeđen da se Ša gdi Mioni, smatra da se Maja uvukla Stanislavu pod kožu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Dušica Jakovljević obavila je razgovor sa Lazarem Čolićem Zolom, koji je dao sud o odnosu Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša.

- Kako komentarišeš odnos Mione i Ša? - upitala je Dušica.

- Jedan tokisač i bolestan odnos. Ponaša se kako da joj je zadnja rupa na svirali. Nije ni on normalan u ljubavnim odnosima, ali treba da mu bude zahvalna jer se maksimalno trudi oko nje. Da je Stanislav dao zeleno svetlo, ona bi mu se vratila. On to nije uradio, zbog toga Miona ostaje pored Ša, samo da ne bi ispalo da je raskinula par dana pred kraj. On je voli previše, ne može da je ostavi, ali ni to nije opravdanje - kazao je Zola.

- Miona govori da ju je sramota da priča o intimnom odnosu sa Ša, ali je nije sramota da izgovara najdnusnije uvrede, kako to komentarišeš? - upitala je Dušica.

- Lepo si sve rekla, Dušice, tako je. Iskreno da ti kažem, ja smatram da Miona i ne misli o tome kakvu sliku o sebi šalje - kazao je Zola.

- Kako komentarišeš odnos Stanislava i Maje? - upitala je Dušica.

- Polako mu se uvlači pod kožu. Misklim da među njima nije kraj - istakao je Zola.

- Lejdi, kako gledaš na odnos Mione i Ša? - upitala je Dušica.

- Ja sam ostala zatečena kad je Miona rekla Stanislavu:''Ja te vo...''. Mislim da je jasno da je umalo izjavila ljubav, odnosno ono što i misli - kazala je Lejdi.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.