Hoće da budu u javnosti: Žana potkačila Staniju i Asmina, tvrdi da žele da uđu u narednu sezonu Elite! (VIDEO)

Isorozivala ih za sve pare!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnje gošće su Jovana Cvijanović i Žana Omnia.

- Žana, imala si žestoku svađu s Stanijom - rekla je voditeljka.

- Komentarisala sam je jer je bila akter priče oko Aneli. Komentarisala je i Noru. Nju ne zanima ni Aneli, ni Nora, nego on. Asmin je još jedan dotični neandertalac, a to što je Stanija s njim, dosta govori o njoj. Nema koga on nije pljuvao, ne radi to iz ljubavi prema njoj. Ona da ima dva grama mozga shvatila bi to, a on je opsednut time da bude u javnosti. Sad im je kao Mića kriv, čovek se smeje na sve te klovnove - rekla je Žana.

- Šta misliš, šta je Staniju privuklo kod Asmina - upitala je voditeljka

- Ne znam, trebalo joj je pažnje. Ona je meni dolazila kao da hoće da proda par helanki i sportskih topića. On se predstavlja kao neki preduzimač, smešno. Meni deluje da on pokušava da uđe u osmicu. Ne razmišlja da će to sve uticati na Noru, to je taj sindrom muškaraca, kao i Ivan i Darjan. Ne znam šta ona misli, da će se udati za njega i da će biti božanstven otac. Stanija još veruje u Deda Mraza. Itekako hoće da budu u javnosti i u novoj sezoni - rekla je Omnia.

Uključila se nova gledateljka, Veronika.

- Žana je u pravu za Ivana, otpad od čoveka, koji ne gleda svoju decu.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković