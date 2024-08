Šok!

Voditeljka Ivana Šopić u večerašnjoj emisiji "Narod pita" poželela je dobro veče prvom gledaocu za večeras, a kraj telefona bila je Lana sa Voždovca.

- Ja bih kratko nešto rekla i da pitam Jelenu, u sredu oko pola tri sam je videla u Meštrovićevoj ulici sa jednim zadrugarom - pitala je gledateljka.

- Preko dana? Bila sam sa Munjezom, okačili smo na instagramu, bili smo na kafi, pošto sam ja tu u kraju - rekla je Jelena.

- Samo sam htela da se uverim, nisam mogla da poverujem da je istina - rekla je gledateljka.

- Jeste, ja se družim sa Munjom i sa još nekim iz rijalitija - rekla je ona.

- Iznenadilo me je što se priča jedno, radi drugo ili treće...Začudilo me je što su Munja i Ivan bili dobri prijatelji - rekla je gledateljka.

- Ivan, Munja i ja smo bili dobri sve vreme tokom trajanja sezone dok nije diskvalifikovan. Munja se čuo i sa Ivanom i sa mnom, čak mi je i rekao preko poruka nakon izlaska da planira da se vidi sa njim (Ivan), možda su se čak i videli, rekao bi mi pretpostavljam - rekla je Jelena, a onda je otkrila šta Ivan Marinković piše drugim cimerima iz Elite:

- Ivan ne piše meni, nego njima. Nakon žurke na koju sam došla sa Gačićem, završila sam u Urgentnom, oni su me momci povezli do Urgentnog centra, mnogi od njih su popili i nisam želela da me tako voze, nego sam se dogovorila sa Nemanjom. On je nešto odvratno napisao Nemanjom, kaže mi da mu je odgovorio: "Nemoj tako, odvezli smo je do Urgentnog, ona je posle otišla kući sama", napisao je kao: "Je l' je tvoj drug nešto...", mislim da je slično još nekome napisao. Ne znam zašto bi mu smetalo, ja sa njima ne pričam o njemu, pitaju me da li se čujem s Urošem ili Ivanom, ali je to to. Ja Ivana razumem, ali što je mnogo, mnogo je. Setila sam se, pisao je jednom momku koga znam godinama kako je on primetio na instagramu da on mene prati, napisao mu je nakon izlaska: "Brate, da li si mi j**ao ženu", a mi se pratimo godinama. Dečko mi se obratio, Ivan je sve ispratio i odmah mu je poslao poruku - dodala je Jelena.

Autor: Nikola Žugić