Pustila je Munjeza da prespava kod nje: Rajačić pustio jezik, pa napravio Jeleni prvi ljubomorni ispad! (VIDEO)

Nije mogao da se susdrži!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti su Jelena Ilić i Uroš Rajačić.

- Jelena, Ivan je rekao da si iskoristila tu prijateljicu - rekla je Ivana.

- To su gluposti, komuniciramo sasvim normalno. Jedino ona ima živaca da tu stalno spušta loptu - rekla je Jelena.

Uključio se novi gledalac, Milan, Urošev kum.

- Kume, kako Vam deluje snajka - upitala je Ivana.

- To je do Uroša, ne bih baš da komentarišem dalje. Ima sklonost ka lepim devojkama. Neka me posluša, Jelenu za ruku i kući. Dogovorićete se čijoj - rekao je kum.

- Kume, ko je izdominirao u verbalnom sukobu Ivana i Uroša - upitala je voditeljka.

- Ivana ne gledam kao čoveka, on je za mene ološ. Jelena, otvorila si oči na vreme i sklonila se od tog zla. Glavu gore i samo napred - kazao je Milan.

- Da li ste iznenađeni količinom podrške gledalaca - pitala je Šopićeva.

- Nisam jer mislim da je to bio pravo potez za nju. Možda ne na taj način, dobro smo i prošli. Mada, prošli bi bolje, da je to sve bilo ranije jer smo ovako ostavili dosta prostora. Stizalo mi je svašta, da je pustila Munjeza da prespava kod nje - rekao je Rajačić.

- Ne pravi problem čoveku, koji ima devojku u inostranstvu. Uroš izosi sve to, kako bi objasnio u kakvoj se situaciji nalazi - kazala je Jelena.

Autor: Iva Stanković