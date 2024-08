Pucaju od ljubavi! Uroš i Jelena nikad sramežljiviji, on je pecnuo za put u Ameriku kod sestre: Usput mora i... (VIDEO)

Ne mogu da suzbiju emocije!

Voditeljka Ivana Šopić porazgovarala je sa Urošem Rajačićem i Jelenom Marinković o njihovom odnosu u "Eliti" i o tome koliko im je bilo teško da obuzdaju strast.

- Koliko vam je bilo teško da obuzdate tu strast - pitala je voditeljka.

- Ja sam rekao da se sve dogodilo malo ranije, da bi sve izgledalo drugačije jer ne bi mogli da trpimo to do kraja rijalitija. Čim smo na tim prvim reklamama izašli, čim smo se pipnuli, tada je to krenulo. Na kraju joj je zatvor najlepše sećanje na "Elitu" - rekao je Uroš.

- Šta je tebi bilo najlepše za ovih šest meseci u "Eliti" - pitala je Jelena Uroša.

- Reći ću ti posle emisije - rekao je Rajačić.

Ivana je poželela dobro veče narednoj gledateljki, a kraj telefona bila je Sandra iz Lazarevca.

- Jelena, poštovanje. Je l' planiraš da ostaneš u Beogradu - pitala je gledateljka.

- Ja u Beogradu živim skoro 15 godina, ništa se neće promeniti, eventualno imam u planu da odem u Ameriku da vidim sestru - rekla je Jelena.

- Usput do Pančeva da svrati - nasmejao se Uroš.

- Ne bih drugu stranu komentarisala jer nije u emisiji. To se negde i videlo na početku, nisam očekivala da će se to desiti u rijalitiju, ali mi je delovala kao nesrećna, da je sve to fejk, da je to na silu...Uroše, zaista pozitivno, moram reći na početku da je zauzeo gard koji mi se nije dopao. Mlad je momak, a kada su nazivali da slediš Janjuša, ne nije tačno, ja sam gledala samostalne razgovore. Nisi slušao nikada nikog, sledio si svoje. Ne znam zašto je čudno kada se s nekim družite da imate slična mišljenja. Ja sam slušala razgovore između njega i Janjuša, gde su se u mnogim mišljenjima poklapali, a on nije bio njegov potrčko, tako mi je delovalo. Jako je pošten dečko - rekla je gledateljka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić