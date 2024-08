Voditelj i autor emisije "Intimna pitanja" u okviru nove ere portala Pink.rs, Nikola Žugić, u novoj epizodi ugostio je atraktivnu voditeljku "Elite", Anu Radulović.

Ana je ovom prilikom progovorila o najdubljoj intimi, a na samom početku je otkrila da li je ikada koristila nedozvoljene supstance, s obzirom na to da je bila na meti komentara kada je imala zdravstveni problem s licem.

- Da li si nekada koristila nedozvoljene supstance - pitao je Nikola.

- Ne i drago mi je što me to pitaš iz razloga što znaš šta su ljudi komentarisali kada sam imala zdravstveni problem sa licem. Znaš koliko dugo sam vodila emisiju takva i znaš koliko su naši ljudi u režiji dobri prema svima nama, ja sam ih zamolila da me ne snimaju izbliza. Onda je došao trenutak, mesec dana, ja sam vukla taj problem baš dugo, uživo sam izgledala skoro 100 odsto kao pre i ja sam rekla: "Sada me slobodno pustite izbliza, snimajte me", neznajući da to na svetlu neće izgledati kao uživo. Videlo se da imam problem, s tim što je moj problem tri nedelje pre toga izgledao mnogo gore nego tada i onda su krenuli komentari da sam koristila nedozvoljene supstance, da vodim emisiju u ovakvom stanju, onakvom stanju, da sam proživela fizičko nasilje i ne znam šta već. Ja sam neko ko se ne o bazire na komentare, neću da idem i da se pravdam, ali kada sam čula da to pišu, rekla sam da to neću dozvoliti. Ja sam lično protiv toga, imam granice i nikada sebi ne bih dozvolila da to konzumiram - rekla je Ana.

- Da li si nekad bila uhapšena ili provela u pritvoru bar 24 sata - pitao je voditelj.

- Nisam nikada stvarno, jedino kada sam imala prilike da budem u kontaktu sa policijom jeste u saobraćaju, kada vozim automobil, pa zaustave kao regularna kontrola. Jedini prekršaj mi je bio...Nisam vezala pojas ili da me ne držiš za reč i to je bio prekršaj, nisam ja vozila - rekla je voditeljka.

Autor: Nikola Žugić