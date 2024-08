Bivši učesnik "Elite", Nenad Macanović Bebica po izlasku iz rijalitija nastavio je svoje ratove iz Bele kuće da vodi putem društvenih mreža i medija, te smo stupili u kontakt s njim, s obzirom na to da je on večerašnji gost u emisiji "Narod pita" sa Nenadom Aleksićem Ša i Jovanom Tomić Matorom.

Na samom početku razgovora, upitali smo Nenada Macanovića Bebicu kako gleda na prozivke Uroša Rajačića koje mu je sinoć uputio u emisiji "Narod pita", na šta je on rekao:

Ovaj betmen? Pročitao sam njegov komentar za mene, on je meni silno pretio, a zaboravio sam da okačim stori da sam juče bio u Pančevu na ručku. Nebitan je! To da li ja smem da kažem ili ne, videli ste u sezoni, on mi nije više intresantan. Skroz nebitan lik za mene, to što je pokušao da glumi Filipa Cara...Što se tiče odnosa sa gospođom Ilić Marinković, mislim da od toga nema ništa, možda uđu u tu neku vezu samo zbog priče, za mene je to čista budalaština.

S obzirom na to da je ekipa portala Pink.rs juče objavila snimak razgovora Marka Janjuševića Janjuša i Bebice, Macanović ni ovog puta nije štedeo reči na račun bivšeg košarkaša.

- Janjuš me je juče ili prekjuče kada je bio u "Narod pita" pošto je isfrustriran zbog pitanja i odgovora zbog gledalaca, najlakše mu je bilo da udari na mene, tako da sam ja to vrlo rado prihvatio. Posle toga je on mene zvao, počeo da preti, žao mi je što nisam bio u mogućnosti da ga tada snimim, al sam ga posle nazvao i snimio. Jak je samo na rečima, misli da ću ja da mu ćutim, neću. On je jedan ljigavac slinavi žvalavi, videli smo da ne može da prihvati odgovornost za sve što je radio u "Eliti 7", a video sam stori sa bivšom ženom i sve se na kraju što smo pričali ispostvailo kao istina - rekao je Bebica.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

On se potom osvrnuo i na svoje večerašnje suparnike u emisiji "Narod pita" - Matoru i Ša.

- Šaki je živa legenda. Jedva čekam "Narod pita" kako će da komentariše savršen odnos. Znam da je iskakao iz emisije kad je bio sa Mionom. Ostajem pri svom da Miona tera priču da ne bude najgora i da se sve ovo završi...Ne mogu ja da kažem da nema neke emocije i prema Ša, da se nije vezala, ali mislim da i dalje oseća nešto prema Stanislavu. TikviŠa može da dobije tikvice večeras - rekao je Bebica, a onda je osuo rafal i po Matoroj:

- Što se tiče malog kaktusa, video sam da je bila Anita tipovana ipak, znači da dolazi sve na ono što smo povezivali, nije još uvek izašlo sve, ali se vidi da su ozbiljnu zaveru napravile protiv Anite. Dolazi na to da je sve znala i da je ona ober folirant i ološ ove "Elite 7" - rekao je on.

Odmah smo ga upitali i za ružu koju je Teodora Delić na dan njihove mesečnice dobila od Munjeza u Knez Mihailovoj, čime se i pohvalila na instagramu:

- Video sam taj stori, bila je u gradu, sedeo je za stolom pored. Zvala me je i rekla da joj je neko poslao ružu, nije znala...Svi su mislili da ću da izgorim od besa, ali ne, ja joj verujem. Kao što vidite, ide sama u grad, poverenje se vratilo...Slavice su zadovoljne i jedna i druga, super je odnos, funkcionišemo kako treba, da je bolje ne bi valjalo, kako kažu. Što se tiče svadbe, ima vremena, lagano.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Za sam kraj, on se osvrnuo i na Alibabin dolazak na obračunavanje sa Lepim Mićom i čekanje ispred zgrade, te je otkrio da se čuo sa Mićom taj dan:

A što se tiče Alibabe, zanimljiv mi je lik, ono kada je bilo sa Mićom rekao sam mu da ću da mu budem obezbeđenje, Mića je rekao da je spremna kofa pomija, pa ga čekamo da dođe! Običan jedan klošar i smećar, vidi se da sve radi na silu, drago mi je što se Aneli nije pomirila s njim, ako se nađemo u osmici, da ga lepo iznaš**avamo.

Autor: Nikola Žugić