Nije im jasno: Bebica i Ša svesni Uroševih provokacija, evo šta će se promeniti!

Neočekivao!

Usledilo je naredno uključenje gledateljke Zorice koja je odmah rekla Ša da je dobar čovek:

- Imaš divnu dušu, ali šta ti bi ljubi te majka, da trpiš ono od Mione? Vređala je i tebe i tvoje godine i tvojih zuba - upitala je gledateljka.

- Ja sam njoj govorio surove su uvede, ali napolju nije takva. Ona je videla napolju ko sam i kakav sam. Svesna je da nisam neko za vređanje, ali grešili smo oboje u postupcima.

- Uroš te je provocirao stalno ? - upitala je gledateljka

- Jeste ali ja se nisam stresirao oko toga, ne verujem bi bilo ko shvatio kakav je on. On nije mogao toliko da me prozove - rekao je Bebica.

Autor: N.B,