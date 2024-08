Bez dlake na jeziku: Bebica iskazao gađenje prema Bojani, uveren da je Anđela bila njen plen! (VIDEO)

Šok!

Nenad Macanović Bebica bez ustezanja je prokomentarisao krah veze Bojane Pavlović i Anđele Šparavalo.

- Kako komentarišete dešavanja između Bojane i Anđele? - upitala je voditeljka.

- Iskreno, ja sam mislio da je Anđela folirant, ali sada mi je sve jasno. Bojana je sigurno ta osoba koja je vukla konce. Čemu snimanje lajvova da se pravdaš kako nisi planirala krađu zlata od porodice Šparavalo, čemu sve ono? Aleksandra, Anđelina majka je potvrdila da su Anđela i Bojana planirale to, ali da samo želi da se skloni od njene ćerke. Ona je perfidna. Upropastila je Anđelu. Ograđuje se od Anđele, pravda se, čemu to? Mislim da ju je iskoristila i to je pokazala - kazao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.