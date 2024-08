Narastao poput kvasca: Gledalac vinuo Ša u nebesa, pa osuo drvlje i kamenje po Stanislavu! (VIDEO)

Nije očekivao pohvalu!

Usledilo je naredno ukljuičenje, prilikom je gledalac podržao Nenada Aleksića Ša i Nenada Macanovića Bebicu.

- Ša, nemoj da padaš na provokacije ovih gledateljki, ništa one ne znaju - kazao je gledalac.

- Ta prva da me vidi na ulici, molila bi da se slika sa mnom, ja to vrlo dobro znam. To su zapravo fanovi - kazao je Ša.

- Nemam ništa posebno da kažem, osim da mi je strašno to što se ova gospođa javila maločas da vređa Ša - istakao je gledalac.

- Znam ko sam i kakav sam čovek. Jako mi je krivo kad me neki ljudi osuđuju. Ko su te žene koje mene vređaju, one žive tamo negde i kriju se iza telefona - istakao je Ša.

- Miona ide samo uz Ša, nikakav Stanislav ne dolazi u obzir - kazao je gledalac.

- Kako vam deluje odnos Jelene i Rajačića? - upitala je voditeljka.

- Deluje mi kao da žele po svaku cenu u rijaliti naredne sezone. Ne vidim emocije među njim, iskreno. Ne smatram da idu ka nečemu dobrom - istakao je Ša.

- Nema s kojom devojkom u rijalitiju nije pokušao da ima neku priču, ali dobro. On želi da je u centru pažnje i neka ga - kazao je Bebica.

Autor: S.Z.