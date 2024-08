Anita Stanojlović hitno ide u policiju! Pobednica "Elite" doživela ogromnu neprijatnost, pa odlučila da prijavi ceo slučaj, evo o čemu se radi (FOTO)

Pobednica "Elite", Anita Stanojlović, odlučila je da se obrati policiji kako bi se zaštitila nakon što joj je neko ukrao identitet.

Anita je otkrila da dobija stravične pretnje nakon što neko vređa ljude predstavljajući se kao ona.

- Želim sve da vas obavestim da se ovaj lažni profil na TikToku predstavlja kao ja, vređa ljude, piše svašta i vređa Rome. Nikada nisam uvredila romsku zajednicu, a osoba koja stoji iza ovoga mi pravi jako velike probleme i dobijam preteće poruke - napisala je Anita i dodala:

- Od ponedeljka će sve ovo biti prijavljeno kako u policiji tako i VTK kriminalu, kao i svi drugi koji su na bilo koji način pokušali da se predstavljaju kao ja ili da udaraju na moje ime i prezime. Ovo je sajber kriminal i verujte mi da neću ostati imuna na ovo - navela je pobednica.

Podsetimo, Anita je nedavno progovorila o braku sa Jovanom Tomić Matorom.

- Često razmišljam da je to možda trebalo da se desi da bih se opametila i promenila neke stvari u životu - govorila je ona, pa dodala:

- Meni je bilo čudno što je to žena, kad sam pristala, onda mi to nije bilo to. Nisam znala ni tamo da odgovorim na ta pitanja. Ja sam se dopisivala sa tom devojkom pre venčanja, u porukama piše da ne želim ništa, da nikad ne bih prevarila Jovanu i da ne želim da se vidimo. Kad smo potpisivale ugovore ja sam znala da će to da pukne, ali sam pustila. Desilo se u novembru, bila sam nervozna i to su svi primetili, zbog tih poruka. Čim sam se vratila na muškarce znači da mi to nije bilo to i da mi treba muškarac. Zaludela sam se, bilo mi je zaniljivo... Ona ume da pruži pažnju, spremi hrani i bilo mi je lepo, mislim da me je to kupila, ali sad kad vidim kakva je osoba to je katastrofa.

Autor: Milica Krasić