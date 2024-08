Jelena kontaktirala Ivana Marinkovića: Nakon optužbi priznao da li je kidnapovao Beku maltezera! (VIDEO)

Marinković za Pink.rs odgovorio na optužbe!

Ivan Marinković za Pink.rs prokomentarisao je odnos svoje bivše supruge Jelene Ilić i Uroša Rajačića, ali i otkrio šta se dešava sa maltezerom Bekom i kod koga se ona trenutno nalazi.

Jelena, Uroš i ti ste tema bez kraja. Da li si pratio njeno gostovanje sa Urošem?

- Jesam, pratim svaku emisiju. Iskreno da kažem ne bih to komentarisao. To je za mene prošlost. Mislim da je sve urađeno kako treba da bude. Kao treće lice mislim da nema perspektivu, ali im stvarno želim svu sreću ako je to razlog što se sve desilo. Ništa mene nije zabolelo, znam koju podršku imam i meni pokloni ne trebaju. Normalno je da ih ljudi vole, voleli su i mene sa devojkama. Stvarno im želim svu sreću.

Jelena je rekla da ćeš da uzmeš Beku, a posle da si je kidnapovao, a rekao si da ćeš da je vodiš na šišanje.

- Ne znam što Jelena to radi. Beka je kod mene, ja sam otišao po nju. Sutra ide na šišanje i kupanje, a onda ću da je dam Jeleni. Nisam inadžija. Ja nemam komunikaciju sa njom, poslala mi je poruku da li može da je vidi. Koliko znam ona je sad u Leskovcu, tako da ovih dana može da dođe i da budemo normalni jer neću kao debil da se razvlačim oko Beke, nije to dete.

Autor: Andrea Nikolić