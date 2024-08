Otkriveno ko je verio Stefani Grujić: Svi su mislili da se iza prstena krije Matora, a ovo je istina! (VIDEO)

Grujićeva za Pink.rs otkrila detalje o misterioznom muškarcu!

Stefani Grujić sinoć je gostovala u emisiji "Narod pita" sa bivšim dečkom Danijelom Dujkovićem Munjezom. Ona je na samom početku razgovora otkrila kako se oseća pred suočavanje sa njim.

- Baš sam se obradovala. On dečko meni treba da se izvini. Ja sam došla da ispoštujem, a on može da se svađa sam sa sobom. Ne dotiče me, ne zanima me. On je meni nebitan u vremenu i prostoru. Došla sam malo da mu dam na značaju - rekla je Stefani.

Bivša učesnica "Elite" je pre nekoliko dana iznenadila sve kad je podelila na svom profilu na društvenoj mreži Instagram da se verila, a iako su mnogi mislili da je prsten od Jovane Tomić Matore, to nije istina.

- To nema veze sa Matorom, ona je moja drugarica. Ovo je dečko koji nije iz ovog sveta. Desilo se, jako brzo ali to je to. Ne želim da otkrivam ništa što se toga tiče - govorila je Grujićeva, pa otkrila da li staje na ludi kamen:

- Za sad sam verenica, pa ćemo da vidimo da li će to da uspe. Još uvek ne živimo zajedno.... Zamislite šta se meni desilo.

Autor: Andrea Nikolić